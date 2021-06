Fiumicino – “Studiare mi riempie di gioia interiore”. Con queste parole il signor Mariuccio di 84 anni, ha esordito oggi, 16 giugno 2021, al suo Esame di Maturità presso IIS Paolo Baffi. Mariuccio è il più anziano diplomato di Fiumicino, ma il diploma non è il primo titolo di studio che ha ottenuto: a 80 anni ha preso la licenza media (leggi qui), con la stessa passione e la stessa tenacia che ha dimostrato in questo giorno di festa.

Un momento indimenticabile, fatto di sorrisi e commozione perché raggiungere un traguardo così significativo all’età di 84 anni non è una cosa che capita tutti i giorni. Dopo una vita da onesto lavoratore, Mariuccio ha sempre desiderato portare avanti gli studi che non ha potuto intraprendere da giovane. Certo, non ha l’età dei suoi compagni, ma dimostra un’energia da far invidia a tanti ragazzi.

Mario Marcelli, conosciuto come Mariuccio, nasce a Roma il 20 giugno del 1937, in via Clelia. Ma la sua non è stata un’infanzia facile. Per studiare gli fu concessa una sola possibilità alle scuole elementari, poi ha dovuto lasciare per cominciare subito a lavorare, in falegnameria, un lavoro tanto amato per la quale ci ha rimesso il pollice della mano sinistra.

Eppure, non è mai troppo tardi per continuare a seguire i propri sogni ed è proprio quello che ha fatto oggi Mariuccio davanti ai suoi professori e al Presidente della Commissione, sostenendo la Maturità. Un esempio di vita che vale da insegnamento per tutti quei giovani che decidono di abbandonare gli studi, senza un obiettivo per il futuro.

“Ringrazio i professori e tutto l’Istituto Paolo Baffi per avermi dato questa possibilità – ha dichiarato Mariuccio alla fine del suo esame -. Nella vita non bisogna mai arrendersi e penso che il mio percorso non termini qui”. Terza Media, Diploma e Laurea? Chissà se presto non vedremo Mariuccio anche all’Università…

