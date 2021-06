Fiumicino – Una colonna di fumo nero e denso si è alzata oggi mercoledì 16 giugno per un incendio su Fiumicino. A bruciare è il capannone in via Giuseppe Cenni a Isola Sacra, dell’ex pescheria Tontini surgelati (in via di demolizione).

Dalle prime ricostruzioni, all’interno c’erano due operai che stavano lavorando, e che allo svilupparsi delle fiamme sono scappati fuori.

Dentro brucia materiale vario, su quanto i fumi possano essere pericolosi si faranno ulteriori indagini. Così come sulla natura del rogo.

Sul posto i vigili del fuoco con una “partenza”, un’autobotte e un’autoscala, più due squadre della protezione civile Nuovo domani.

Notizia in aggiornamento