Ostia – Un incidente sulla via Cristoforo Colombo, all’altezza del chilometro 16800, in direzione Ostia, sta tenendo in ostaggio il traffico dell’ora di punta, causando lunghe code e rallentamenti per diverse centinaia di metri.

L’incidente, avvenuto poco prima delle ore 16 di oggi, mercoledì 16 giugno, ha coinvolto un solo veicolo, una Ford Ka. A bordo c’era una donna di 41 anni, rimasta ferita nel sinistro e trasportata all’ospedale Sant’Eugenio. Al momento non si conoscono le sue precise condizioni di salute.

Sul posto, gli agenti del X Gruppo Mare, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

