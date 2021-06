“L’Odissea – le avventure di Ulisse: le Sirene”… in 5 minuti!

Ulisse, nell’Odissea, viene messo in guardia dalla maga Circe riguardo il richiamo irresistibile delle Sirene. Sicché il previdente Odisseo chiede di essere legato dai propri uomini all’albero della nave per evitare di cedere a quella che non è più una semplice tentazione, ma una malia d’amore che porterebbe all’abbandono della rotta primaria, con conseguenze che potrebbero essere mortali.

Nelle più antiche tradizioni, le Sirene, dal volto di donna e il corpo di uccello, erano anche un legame con all’Ade perché, con i loro canti melodiosi, rinfrancavano le anime che si accingevano ad entrare nell’Aldilà.

Omero – “Qual poeta, anzi quale scrittore, anzi quale ingegno maggiore di Omero ebbe mai, non dirò la Grecia, ma il mondo? (Giacomo Leopardi)

Il poeta cieco Omero, la cui esistenza storica è ancora oggi messa in discussione ed oggetto di numerosi studi, è l’autore dell’Iliade e dell’Odissea, non solo i due massimi poemi epici della letteratura greca, ma anche i primi testi ad essere messi per iscritto e ad essere conservati. Sia l’Iliade che l’Odissea sono divisi in ventiquattro libri o canti: il numero ventiquattro è dovuto alle lettere dell’alfabeto greco, utilizzate per indicare i canti.

Il Progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

Il Faro online – Clicca qui per riascoltare tutte le pubblicazioni di “Un libro in 5 minuti”