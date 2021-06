Regione Lazio, prorogato al 21 giugno l’avviso “Più notti, più sogni”

Regione Lazio – “Abbiamo prorogato fino al 21 giugno l’avviso per manifestazione di interesse rivolto a tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere (inclusi gli agriturismi) imprenditoriali della Regione Lazio in possesso dei requisiti indicati nel bando Più notti, più sogni (leggi qui)”. Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo, Valentina Corrado.

“Una misura sperimentale da 10 milioni di euro – spiega l’Assessore – che il mio Assessorato ha messo in campo per far ripartire il settore ricettivo fortemente piegato dalla pandemia. L’ho detto presentando la misura, dobbiamo fare in fretta, ma dobbiamo fare bene. Una settimana di tempo in più consentirà anche a chi ha intenzione di partecipare e non lo ha ancora fatto, di poterlo fare senza rimanere esclusi”.

Più notti, più sogni – ha concluso Corrado – è la ripartenza del turismo nella nostra Regione che ha come beneficiari finali i turisti, italiani e stranieri, a cui regaleremo, a partire dai primi giorni di luglio, una notte o due in base alla formula che sceglieranno, del 3+1 (tre notti nella stessa struttura, la quarta te la regala la Regione) o del 5+2 (cinque notti nella stessa struttura, le altre due te le regala la Regione). Una misura della quale potranno beneficiare anche i residenti nel Lazio che vogliono vivere percorsi esperenziali alla scoperta del territorio ancora inesplorato. Una grande opportunità da non lasciarsi sfuggire”.

Il Bando è pubblicato su www.laziocrea.it ed è stata creata una sezione ad hoc per le FAQ. Le adesioni potranno avvenire esclusivamente per via telematica tramite il sito di VisitLazio.com (https://www.visitlazio.com/piunottipiusogni) entro le ore 23:59 del 21 giugno.

Per assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande è possibile inviare una e-mail a piunottipiusogni@regione.lazio.it.