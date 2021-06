Sparatoria ad Ardea, a Colle Romito una targa in memoria delle vittime

Ardea – Si terrà sabato 19 giugno la cerimonia per deporre una targa in memoria delle vittime della strage di Colle Romito.

Si susseguono le iniziative volte a tentare di lenire l’assurdo dolore provocato dalla morte di due fratellini, David e Daniel, e di Salvatore il 74enne morto anche lui nel disperato tentativo di salvare la vita dei due ragazzini (leggi qui).

Dopo la raccolta fondi a sostegno della famiglia dei due bambini il consorzio si sta adoperando per realizzare una targa in memoria delle due giovanissime vittime della strage di domenica ad Ardea.

“Terminata la Santa Messa – scrive in una nota il presidente del consorzio, Romano Catini – inizierà una processione e daremo corso a una fiaccolata, per apporre una targa in ricordo delle vittime all’Ecoparco della Pleiadi.

Chiederemo al Sindaco Mario Savarese – conclude – di dedicarlo a Daniel e David Fusinato e a Salvatore Ranieri”.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea