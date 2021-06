Tennis, Matteo Berrettini e Jannik Sinner qualificati alle Olimpiadi

Roma – Il tennis ottiene cinque pass per Tokyo 2020. La comunicazione formale è arrivata dalla Federazione Internazionale dopo la chiusura del ranking alla data del 14 giugno e la contestuale riallocazione delle quote, in base ai criteri dal sistema di qualificazione.

La classifica attuale ha permesso a Matteo Berrettini (9), Jannik Sinner (23), Lorenzo Sonego (26) e Fabio Fognini (29) di strappare il biglietto per i Giochi Olimpici Estivi in campo maschile individuale, e a Camila Giorgi (76) in quello femminile, proprio in virtù di una ridistribuzione degli slot. Il regolamento prevedeva l’ingresso automatico dei primi 56 atleti del ranking e di altri 8 attribuiti dall’ITF. (coni.it)

