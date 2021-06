Tor San Lorenzo, botte e urla in via Tronto: lite in famiglia finisce in rissa

Ardea – Un’altra giornata di violenza a Tor San Lorenzo, dove nel pomeriggio di oggi i residenti di via Tronto hanno allertato le forze dell’ordine per una lite troppo accesa tra coniugi in una villetta del quartiere.

I due, marito e moglie, avrebbero discusso al tal punto che la donna ha cacciato l’uomo fuori di casa e dalle parole sono passati entrambi alle mani. Il fratellastro della signora, per difenderla, si è scagliato contro l’uomo e durante la rissa avrebbero sfondato la porta d’ingresso. L’intervento dei Carabinieri di Ardea, coordinati dal comandante Giulio Pisani, è servito a fermare i protagonisti della lite.

Ad avere la peggio è stata la donna, trasportata in ambulanza al Sant’Anna di Pomezia in codice giallo, a causa di alcune lesioni riportate. I due uomini avrebbero rifiutato le cure e nessuno ha intenzione di sporgere denuncia ma i tre familiari saranno deferiti all’A.g.

