Euro2020, Ciro Immobile: “La vittoria dell’Italia per Daniel e David”

Roma – Una squadra forte la Svizzera ma l’Italia va avanti senza paura e prosegue un sogno di rinascita agli Europei di calcio, che sembra premiare il periodo buio vissuto da un intero Paese, che in questa estate 2021 ritrova anima e felicità, anche grazie agli azzurri del calcio.

Seconda tripletta dell’Italia allora nel torneo (leggi qui). Questa sera Locatelli ha messo a segno una splendida doppietta (leggi qui) e Immobile ancora una volta ha siglato la rete della classe e della potenza. Tre allora le reti che portano l’Italia in testa al girone, con il Galles dietro di due punti. Sarà quest’ultima la squadra che affronterà la Nazionale domenica prossima, per sganciarsi e salire a quota nove. Intanto gli ottavi di finale sono già conquistati e i tifosi non trattengono la gioia in tutto il Paese.

Una vittoria importante arrivata, che è frutto della forza del gruppo. Tutti lo dicono. Acerbi, Berardi, Barella. Lo dicono convinti ai microfoni di Raisport. Arriva poi la dedica accorata della tripletta azzurra. Nei giorni in cui l’Italia e la città di Ardea sono stati scossi da una tragedia. La morte di Daniel e David ha sconvolto anche gli azzurri (leggi qui). E’ Ciro Immobile a comunicarlo, addolorato e accorato: “A nome mio e della squadra – dice Ciro con commozione – dedichiamo al vittoria a Daniel e David, due angeli che non sono più con noi. Diamo un abbraccio ovunque loro siano. Ci stringiamo al dolore della famiglia, avremo voluto partecipare al funerale, ma per questioni di bolla non è stato possibile. E’ stato un lutto devastante, abbiamo dedicato loro la vittoria, doveroso”. Mancini si tiene stretto sui giudizi, pur elogiando un’ottima partita dei suoi giocatori: “La Svizzera è una squadra forte – dice l’allenatore della Nazionale – è stata una partita durissima, abbiamo avuto occasioni e abbiamo saputo soffrire. Alla fine ce la siamo meritata la vittoria, abbiamo vinto perché ci abbiamo creduto, siamo andati a prenderli alti e li abbiamo costretti a sbagliare. Abbiamo speso tanto. Abbiamo poi cambiato sistema tattico per la tranquillità e rifiatare. Speriamo che l’infortunio di Chiellini non sia niente di grave. Per il Galles daremo il massimo per vincere e per conquistare la testa del girone”.

Domenico Berardi sottolinea: “Un gruppo che ha lottato fino alla fine. Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. In ogni partita diamo il 100%, la partita era importante, cercheremo di fare bene anche con la gara con il Galles. Il tridente va a memoria, cerchiamo di trovarci bene anche in allenamento, siamo tutti attaccanti forti, chi gioca gioca, va bene”. Francesco Acerbi dice convinto: “Chi entra entra fa bene. Questa è la forza del gruppo. Continuiamo a vincere, cerchiamo sempre di attaccare e difendere con l’intera squadra. Il gruppo fa sempre la differenza. Siamo uniti, siamo una famiglia. Si può sognare”. Nicolò Barella dichiara: “Siamo compatti e abbiamo voglia di fare bene. Ce la portiamo in campo l’atmosfera. Al ritorno di Verratti potrei uscire anche io.. (ride), chi gioca gioca, si mette al servizio della squadra, senza gelosia. Con il Galles la giocheremo per vincere, questa è la nostra mentalità. Cerco di aiutare la squadra e sono felice”. (foto@Vivo_Azzurro)

