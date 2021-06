Farmacia online, la guida per acquisti in piena sicurezza

Nei lunghi mesi di lockdown la vendita di prodotti online è cresciuta a dismisura: dall’elettronica fino all’alimentare, non solo il volume di ordini ha fatto registrare livelli da record, ma abbiamo assistito anche a un ampliamento delle categorie di prodotti disponibili sulle piattaforme di vendita online, tra cui anche medicinali. Oggi esistono delle vere e proprie farmacie online complete e ben organizzate, in grado di coprire buona parte dei servizi delle farmacie tradizionali. Ma come funzionano queste piattaforme? Sono affidabili? E quali prodotti è possibile acquistarvi? Scopriamolo insieme.

Che cos’è una farmacia online

Una farmacia online è un sito web su cui è possibile acquistare medicinali, cosmetici, integratori e non solo. In Italia a ogni farmacia online ne deve corrispondere una fisica: non possono esistere attività di questo tipo che operano esclusivamente in rete. Questo tipo di digital store è di fatto uno strumento tramite cui una farmacia permette l’acquisto dei propri prodotti o servizi anche da remoto.

Una delle differenze principali tra una farmacia fisica e una online è da ricercare nelle categorie di prodotti che è possibile acquistare. Ma quali sono i prodotti disponibile in una, ma non nell’altra?

Cosa è possibile acquistare da una farmacia online

È bene precisare innanzitutto che tramite il web è possibile acquistare esclusivamente farmaci da banco, noti anche come OTC (acronimo di over the counter, letteralmente “sopra al banco” in inglese), ovvero tutti quei farmaci che non richiedono una prescrizione del medico per essere venduti e possono essere invece dispensati direttamente dal farmacista.

Oltre agli OTC possono essere regolarmente venduti anche gli integratori (sia alimentari che quelli pensati per lo sport), presidi medico sanitari (siringhe, contenitori, cerotti, ecc.), cosmetici, prodotti per l’infanzia, prodotti omeopatici e molti altri.

Alcune delle farmacie online più grandi e organizzate offrono anche un’ampia gamma di prodotti certificati per celiaci, a partire dagli ingredienti fino ad arrivare ai cibi pronti. Per fare un esempio, Farmavola.it, una farmacia online con base ad Ancona, ha all’interno del proprio store una sezione dedicata ai prodotti per celiaci particolarmente ricca e completa.

Come capire se una farmacia online è affidabile

Trattandosi dell’acquisto di articoli personali che possono avere effetti sulla salute, la cautela e un po’ di sana diffidenza sono d’obbligo. Per fortuna esistono diversi modi per capire in modo certo se una farmacia online è un rivenditore autorizzato e affidabile, così da poter effettuare i propri acquisti in piena sicurezza ed evitando di incorrere in spiacevoli sorprese.

Il modo più semplice e immediato consiste nel controllare le recensioni lasciate da altri utenti. A volte è possibile trovarle direttamente sul sito, in altri casi è possibile visualizzarle visualizzando l’account Google MyBusiness o la pagina Facebook dell’azienda, entrambi provvisti di apposite sezioni che raccolgono le recensioni degli utenti. Non sempre però questa soluzione è in grado di dare risposte definitive.

Per essere davvero certi il modo più sicuro consiste nella ricerca sul sito in questione del bollino ufficiale del Ministero della Salute che indica che il rivenditore è stato verificato e autorizzato alla vendita online. Cliccando sul bollino si verrà reindirizzati alla pagina sul sito del Ministero con i dati della farmacia. Per tornare all’esempio di Farmavola.it, ecco come appare la pagina con le informazioni certificate che garantisce l’affidabilità del rivenditore.

Se non riusciamo a trovare il bollino sul sito anche possibile consultare l’elenco completo dei soggetti autorizzati a questo indirizzo. L’assenza del bollino è il primo campanella d’allarme, ma l’assenza della farmacia nell’elenco del Ministero è la prova certa che il sito in questione non è una farmacia online autorizzata.

Ora che ci siamo accertati che il sito che ci interessa è affidabile possiamo procedere con gli acquisti. Ma quali sono i vantaggi del rivolgersi a un sito web invece di recarsi fisicamente in farmacia?

Quali sono i vantaggi?

Una farmacia online offre diversi vantaggi rispetto alla sua controparte fisica. Ecco i principali:

1) Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

A differenza di un esercizio commerciale tradizionale un sito web non ha orari di apertura e chiusura. Questo significa che grazie a una farmacia online è possibile acquistare i prodotti desiderati in qualsiasi momento, senza vincoli di luogo o orario.

2) Sempre a portata di dito o di clic

Non c’è bisogno di recarsi fisicamente nel punto vendita, ma basterà visitare il sito per effettuare gli acquisti. Al termine della procedura è possibile indicare l’indirizzo di spedizione desiderato e in molti casi la spedizione è gratuita. Questa è un’ottima risorsa anche per tutti coloro che hanno una mobilità limitata.

3) Possibilità di confrontare i prezzi (e risparmiare)

Poiché molte farmacie online spediscono i propri articoli in tutta Italia, il consumatore ha un’ampia selezione tra cui scegliere. Se un rivenditore non ha il prodotto desiderato, sarà semplice trovarlo presso un altro. Allo stesso modo, nel caso in cui il prodotto sia disponibile su più store, sarà possibile confrontare il prezzo e scegliere quello più vantaggioso.