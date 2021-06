Fiumicino, lavoratori in nero e carenze igieniche nelle attività del lungomare: raffica di multe

Fiumicino – Carenze igieniche, mancati controlli in materia alimentare, lavoratori in nero e violazioni alle disposizioni per il contenimento dell’attuale emergenza Covid-19. Questo il bilancio dei controlli dei Carabinieri di Ostia negli esercizi commerciali di Fiumicino.

Numerose sono state le verifiche eseguite in molte attività della zona e i controlli per l’attuazione delle misure contenitive dell’attuale emergenza epidemiologica.

I controlli hanno interessato in particolare gli esercizi commerciali del lungomare di Ponente e di Levante a Fiumicino, dove sono state rilevate, in alcuni casi, carenze igieniche, mancati controlli in materia alimentare, la presenza non contrattualizzata di 4 lavoratori “in nero” e violazioni alle disposizioni per il contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica: in tale contesto sono state elevate sanzioni per oltre 15.000 euro.

