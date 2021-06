Forza Italia Pomezia chiarisce: “Maria Dimasi è il coordinatore del partito”

Pomezia – “Nei giorni scorsi è apparso un comunicato del consigliere regionale Fabio Capolei in cui erroneamente si considerava Raimondo Piselli coordinatore di Forza Italia di Pomezia (leggi qui). E’ stato un mero equivoco del Consigliere Regionale Capolei Fabio, anche perché a tutt’oggi non è stata fatta nessuna nomina ai vertici di F.I. di Pomezia”. Così in una nota Forza Italia Pomezia.

“Condividiamo quanto detto da Capolei – prosegue il Partito – , di costruire a Pomezia un partito per renderlo di nuovo competitivo e protagonista. A Pomezia tanti cittadini hanno aderito nell’ultimo tesseramento a F.I. proprio perché vi è un gruppo condotto da Maria Dimasi che da due anni guida il partito locale e sta svolgendo sul territorio e nel Centro Destra Unito, quelle azioni di rinnovamento e di rilancio di F.I. auspicate da Capolei”.

“Un partito che, grazie a Dimasi – continua – e al suo gruppo, fin da ora lo fanno essere competitivo e protagonista della vita politica locale. Per i suddetti motivi la maggioranza dei Tesserati di Pomezia vuole che, in attesa del congresso, sia Maria Dimasi a svolgere il ruolo di coordinatore di F.I. locale. Tale scelta è stata già comunicata agli organi competenti di Forza Italia”.

