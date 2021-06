Ardea – Incidente nel pomeriggio di oggi su via Pratica di Mare, all’altezza di via Napoli ad Ardea. Nel sinistro, avvenuto intorno alle 16:00, sono rimaste coinvolte 3 automobili in seguito ad un tamponamento.

Non risultano feriti e al momento sul luogo non sono ancora intervenute le forze dell’ordine ma è presente un carro attrezzi per la rimozione di uno dei veicoli coinvolti. Il traffico, dopo un blocco iniziale, ha ripreso la normale circolazione.

