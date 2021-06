Fiumicino – “Ero stato eletto da poco per la prima volta quando, dopo una pioggia molto importante, Isola Sacra va sott’acqua. E va sott’acqua di circa un metro: una cosa molto seria per centinaia di famiglie”. Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco Esterino Montino, all’inaugurazione dei lavori per il raddoppio della stazione di pompaggio di Isola Sacra.

“Poco dopo l’Autorità di bacino istituisce un nuovo vincolo R4 e tra me e me ho pensato: “cominciamo bene, con la porzione più popolosa della città in queste condizioni” – ha proseguito il sindaco -. Poi abbiamo iniziato anche noi a muoverci. La prima cosa che abbiamo fatto, con un avanzo di amministrazione a chiusura del bilancio del 2014, è stata mettere a disposizione del Consorzio di bonifica 250 mila euro per due pompe di sollevamento nuove. Perché questo impianto fino ad allora operava con una stazione di pompaggio della fine dell’800: totalmente inadeguata”.

Foto 3 di 9

















“Ma serviva una svolta importante per la sicurezza idraulica: bisognava mettere in sicurezza l’esistente e dare una prospettiva per il futuro – ha sottolineato Montino -. Abbiamo fatto passi da gigante, con procedure complicatissime e con una situazione nella quale è necessario coinvolgere tantissimi enti diversi: dallo Stato al Comune passando per il Consorzio. Immaginate la mole di lavoro che abbiamo dovuto affrontare tutti insieme”.

“Oggi raggiungiamo un traguardo importante, con l’inizio dei lavori per il raddoppio della potenza di sollevamento della stazione di pompaggio di Isola Sacra. Pensate che si passa dagli attuali 3.100 l/s a 6.900 l/s: più del doppio – ha precisato ancora Montino -. Un intervento possibile grazie al finanziamento di 3 milioni di euro da parte del Ministero dell’Ambiente di cui la Regione Lazio è soggetto attuatore e che sarà svolto dal Consorzio di bonifica.

Non è certo il primo intervento che si fa in questo territorio. La Regione ha già speso altri 3 milioni per l’argine di difesa dal Tevere, poco distante dalla stazione di pompaggio. E il 23 giugno prossimo l’Autorità di bacino deciderà di togliere il vincolo R4. Una decisione possibile grazie a questi interventi che mitigano di molto il rischio idraulico a cui è soggetta Isola Sacra”.

“Abbiamo fatto passi da gigante, grazie alla sensibilità, al grande lavoro interistituzionale, ad un percorso condiviso con tutti gli enti, a partire dal presidente Zingaretti. Questa è la fotografia esatta di quello che è successo e voglio dirlo con forza – ha concluso -.

Quando andremo, nelle prossime settimane, a inaugurare un altro cantiere grazie ad un contributo regionale e un grosso intervento del Comune che permetterà di togliere l’acqua dal bacino di Focene per portarla al canale di irrigazione delle acque alte perché non si sversi direttamente in mare nel periodo estivo, avremo fatto un altro grande passo per il bene del territorio.

Nell’ultimo anno il Consorzio di bonifica ha cambiato pelle ed ha subito una forte accelerazione con un lavoro diretto sulle cose. E questo è stato fondamentale.

Se andiamo avanti in questo modo, anche per il futuro, avremo tanti altri giorni come questo in cui assistiamo all’avvio di interventi determinanti per la città”.

Califano: “Una notizia che il territorio attendeva da tempo”.

“Quella di oggi – dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano – è una notizia che il territorio attendeva da tempo. Quando tre anni e mezzo fa siamo stati eletti in Regione avevamo messo il potenziamento dell’impianto idrovoro di Isola Sacra tra le nostre priorità. Questo territorio meritava una risposta dal punto di vista della sicurezza idraulica e idrogeologica. Oggi facciamo un passo in avanti importante in tal senso. Il finanziamento ministeriale che vede la Regione come soggetto attuatore è il risultato di un lungo lavoro che ci ha visti tutti lavorare in un’unica direzione per portare a casa un obiettivo che per noi era fondamentale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino