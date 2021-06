Ostia, ragazzo rischia di annegare: salvato dal bagnino del chiosco

Ostia – Un ragazzo ha rischiato di annegare nelle acque antistanti la spiaggia libera comunale “Gialla”: è successo ieri, mercoledì 16 giugno, a Ostia.

A salvarlo è stata la prontezza del bagnino del chiosco “Bahìa Beach”, che si è gettato in acqua e ha soccorso il giovane, poi affidato alle cure del 118.

“Nella spiaggia libera comunale ‘Gialla’ – denunciano Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, e Fabrizio Santori, dirigente romano della Lega – il servizio di balneazione è garantito soltanto nel weekend a giugno“.

“Ringraziamo il bagnino del chiosco a fianco per la prontezza e il coraggio con il quale ha evitato una tragedia e ricordiamo che per mesi abbiamo chiesto in Commissione Trasparenza la tutela degli operatori della balneazione, per poter garantire la piena sicurezza del mare nel tratto libero a gestione comunale. Quanto ha avvenuto è, fra l’altro, un disincentivo a fruire del mare di Ostia, per il timore che nei giorni feriali non ci siano bagnini a presidiare le acque. Un danno gravissimo imposto al territorio”, concludono gli esponenti leghisti.

