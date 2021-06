Rafael Nadal rinuncia alle Olimpiadi e Wimbledon: l’annuncio sui social

Madrid - Rafael Nadal non parteciperà all’edizione 2021 di Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. "Ciao a tutti, ho deciso di non partecipare ai Campionati di Wimbledon di quest'anno e ai Giochi Olimpici di Tokyo", si legge nel post dove lo spagnolo, eliminato pochi giorni fa nella semifinale del Roland Garros da Novak Djokovic, spiega: "Non è mai una decisione facile da prendere, ma dopo aver ascoltato il mio corpo e averne discusso con il mio team ho capito che è la decisione giusta". (fonte Adnkronos)

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021