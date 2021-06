Valcanneto, sabato 19 in Via Vivaldi punto di ritiro dei mastelli

Cerveteri – Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri, rende noto ai cittadini della Frazione di Valcanneto che nella giornata di sabato 19 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 in Via Vivaldi sarà allestito un punto di ritiro del kit dei mastelli per la raccolta differenziata porta a porta.

Si ricorda che essere in possesso dell’intero kit dei mastelli, che sono cinque in totale, è fondamentale e obbligatorio per svolgere nella modalità corretta la raccolta differenziata, oltre al fatto che l’esposizione di rifiuti senza il mastello, ma solamente con delle buste, viene considerato come conferimento errato e dunque non verranno raccolti dal personale.

“In questi giorni, in vista dell’entrata a pieno regime della Tarip dal 1° luglio, il personale dell’Ati di Igiene Urbana sta consegnando i kit di mastelli direttamente a domicilio alle utenze di Valcanneto che fino ad ora erano servite dai contenitori condominiali – spiega l’Assessora Elena Gubetti – da lunedì 21 giugno, i vecchi contenitori condominiali saranno definitivamente rimossi e ogni singola utenza, dovrà essere in possesso dei propri mastelli.

Il punto di ritiro che sarà allestito nella mattinata di sabato consentirà dunque a tutte quelle persone che non sono state trovate in casa durante le operazioni di consegna, di ritirare il proprio kit senza doversi recare necessariamente all’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova, che con l’eco-sportello rimane comunque sempre aperta, su appuntamento, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00″.

L’eco-sportello di Via Settevene Palo Nuova riceve su appuntamento al numero 3510702468

