Fiumicino, cucciolo di gabbiano precipita dal palazzetto comunale: salvato dalle guardie zoofile

Fiumicino – “Un caloroso ringraziamento va alle guardie zoofile intervenute oggi per salvare un cucciolo di gabbiano caduto sul balcone al secondo piano della sede comunale di Fiumicino. L’uccellino era in difficoltà, ma è stato prontamente portato al sicuro presso la Lipu di Ostia. Adesso sta bene, sta recuperando le forze ed è in osservazione, per via dello svezzamento a terra. In ogni caso presto sarà rilasciato in natura”. Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente, Paola Magionesi.

