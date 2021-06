Gaeta, incidente mortale in via degli Eucalipti: muore un centauro

Gaeta – Incidente mortale sulla Flacca all’altezza di via degli Eucalipti nel pomeriggio di oggi, 18 giugno 2021.

A scontrarsi 2 auto, un camper e uno scooter. Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato e 118 sono accorsi per prestare soccorso ai feriti. Ad avere la peggio l’uomo in sella allo scooter a causa delle cui condizioni è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

I soccorritori hanno portato di corsa il ferito, in gravissime condizioni, allo stadio Riciniello di Gaeta dove era atterrata l’eliambulanza. Purtroppo, però, prima di riuscire trasportare in ospedale il centauro le condizioni di quest’ultimo sono precipitate e, nonostante i disperati tentativi di tenerlo in vita, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

