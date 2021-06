Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Continuerà a rinforzarsi l’anticiclone africano tra venerdì e i giorni successivi, raggiungendo l’apice della sua estensione sull’Italia proprio nel weekend. Contemporaneamente si intensificherà l’afflusso di masse nordafricane, innescate da una saccatura di bassa pressione che andrà scavandosi sulla Penisola Iberica e che provocherà una risalita di correnti meridionali lungo il suo bordo destro, ovvero sulle nostre regioni. Saranno quindi tempo soleggiato, caldo ma anche tanta afa gli elementi predominanti fino alla fine della settimana, mentre gli unici segni di instabilità saranno rappresentati dalla formazione di qualche rovescio o temporale di calore su Alpi e localmente Appennino. Nel corso di domenica però l’anticiclone perderà colpi sotto la spinta di una saccatura in avvicinamento dal Nord Atlantico, foriera di temporali in arrivo sulle Alpi occidentali.

METEO VENERDÌ 18 GIUGNO. La giornata comincerà con alcuni disturbi nuvolosi in prossimità delle Alpi con qualche goccia in prossimità delle zone dolomitiche. Altrove avvio più soleggiato o poco nuvoloso. Con le ore pomeridiane rovesci e temporali sparsi si organizzeranno su Alpi e Prealpi ma anche lungo gran parte della dorsale appenninica meridionale, in particolare tra Campania, Lucania e alta Calabria; non esclusi locali sconfinamenti serali alle alte pianure del Triveneto, in successivo esaurimento. Temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo con clima piuttosto afoso; massime fino a circa 34°C su Val Padana orientale, Sardegna interna e Foggiano.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Giornata stabile sulle regioni del medio Tirreno, caratterizzata da sole e strati di passaggio, talora estesi, che andranno ad offuscare parzialmente i cieli. Clima molto caldo e localmente afoso, specie nei fondo valle e sulle grandi aree Urbanizzate; picchi di 33-34°C. Possibile locale instabilità diurna in formazione lungo le aree appenniniche Laziali e sui Sibillini, associata ad isolati rovesci. Venti da Sud-Ovest, in prevalenza deboli; moderati da Sud sull’Arcipelago Toscano. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni alta pressione in ulteriore rinforzo sulle regioni del medio Tirreno, clima molto caldo, con sole prevalente salvo qualche innocuo strato di passaggio che andrà ad offuscare i cieli. Residua instabilità di calore nella giornata di venerdì sull’Appennino Laziale, associata a possibili locali piovaschi soltanto sulle aree confinali l’Abruzzo; contesto climatico molto caldo con punte di 33-35°C sulle zone interne lontane dal mare. Weekend stabile e soleggiato con clima caldo intenso, e localmente afoso specie nelle grandi aree urbanizzate e nelle pianure e fondovalle dell’entroterra; picchi di 37-38°C. Inizio di settimana soleggiato e ancora molto caldo, con possibile instabilità diurna sull’Appennino Toscano; da confermare.

Fonte: 3B Meteo