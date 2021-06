Notte di paura in via Moricca a Roma: a fuoco un camper e tre auto

Roma – Ieri, 17 giugno, poco dopo le 22, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Moricca a per l’incendio di un camper.

Le fiamme partite da un caravan in sosta si sono poi propagate raggiungendo tre autovetture.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Ad accorrere per sedare le fiamme sono state le squadre dei pompieri di Prati(9/A) e dell’ Eur (11/A), con il supporto di due botti (AB/10 e AB/12) supportate dalle forze dell’ordine sul posto.

