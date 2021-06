Sax e pianoforte, al Castello del Sasso nuovo appuntamento con CaereMusica

Cerveteri – Il suono caldo dello strumento ideato da Adolphe Sax, il sassofono, magistralmente suonato dal Maestro Milo Vannelli, e la magia degli 88 tasti bianchi e neri del pianoforte, con Susanna Pagano, si uniscono, si fondono dando vita ad un nuovo appuntamento imperdibile con CaereMusica, rassegna di musica antica, moderna e contemporanea che in questo 2021 ha trovato casa all’interno della suggestiva location del Castello del Sasso.

Prossimo concerto in programma, è fissato per domenica 20 giugno alle ore 18:30 con il Duo Vannelli – Pagano. L’ingresso al concerto è gratuito, ma al fine di consentire il contingentamento degli ingressi è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni, chiamare il numero 3346161081

“Anche questo concerto rappresenta un nuovo appuntamento di grande qualità e spessore musicale, con degli artisti, come Milo Vannelli e Susanna Pagano, che siamo onorati di poter ospitare all’interno della nostra rassegna – dichiara il Consigliere comunale Mauro Porro, compositore musicale e organizzatore della manifestazione – ricco come sempre il repertorio, che in questa occasione, vedrà anche una mia composizione dal titolo ‘Ai piedi delle nuvole’.

Spero che anche questa volta, così già accaduto nei primi appuntamenti, l’affluenza e le prenotazioni siano numerose, che seppur distanziate per motivi legati alle normative anti-covid 19, siamo pronti ad accogliere nella meravigliosa cornice del Castello del Sasso”.

