Civitavecchia – Incidente mortale sulla A12 Roma-Civitavecchia, dove nella mattinata del 18 giugno, intorno alle ore 10:00 circa, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con due automezzi al km 63,700 dell’autostrada, direzione Roma.

Un autotreno (che trasportava legname) ha urtato il guardrail per cause al momento imprecisate e si è ribaltato incendiandosi. Prima dell’intervento dei pompieri alcuni automobilisti si sono fermati per prestare soccorso all’autista per il quale non c’è stato nulla da fare. Necessario l’utilizzo del gruppo da taglio per estrarre il corpo carbonizzato dell’uomo dalla cabina del mezzo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: chiuse entrambe le carreggiate fino alla bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto intervenuti anche il capoturno provinciale (VF), il funzionario di guardia (VF), personale sanitario, la polizia stradale e personale di società autostrade. Nessun altro automezzo coinvolto.

