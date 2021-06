A spasso per le vie di Ostia, ma sulla sua testa pende un ordine di carcerazione

Ostia – Prosegue la rete di controlli predisposti dai carabinieri di Ostia, in occasione dell’aumentata circolazione di persone a seguito dei recenti ammorbidimenti delle misure di contenimento pandemico,

I carabinieri hanno proceduto al controllo di un 45enne notato mentre transitava in piazzale della Posta. L’uomo è stato arrestato perché risultato colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona. Deve scontare quasi 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

