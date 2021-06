Bullismo all’Infernetto, fermate due ragazze: insultarono e presero a schiaffi una 13enne

Ostia – Nell’ambito delle attività messe in campo dai Carabinieri volte a contrastare i reati ai danni dei minorenni, i militari della Stazione Casal Palocco hanno identificato 2 giovanissime responsabili di un atto di bullismo ai danni di una ragazza di 13 anni, avvenuto lo scorso martedì nei pressi del centro commerciale Parchi della Colombo (leggi qui).

La giovane stava tranquillamente passeggiando quando è stata avvicinata dalle due coetanee che, dapprima, l’hanno presa in giro per l’abbigliamento indossato, poi, all’improvviso, l’hanno colpita con uno schiaffo al volto. La vittima è fuggita alle sue aguzzine e poco dopo, insieme alla madre a cui aveva raccontato l’accaduto, si è presentata alla Stazione Carabinieri di Casal Palocco per sporgere denuncia.

Le indagini immediatamente avviate dai militari hanno consentito, in breve tempo, di individuare le 2 giovanissime responsabili, di 13 e 14 anni, che sono state segnalate alla competente Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

