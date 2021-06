Coppia litiga per le strade di Ostia: lui nascondeva un coltello a serramanico nel marsupio

Ostia – Stavano litigando per strada, ma la discussione sarebbe potuta degenerare. A seguito della segnalazione di alcuni passanti che avevano notato l’accesa lite della coppia, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma Ostia sono intervenuti in via Giuliano Da Sangallo, ad Ostia.

I carabinieri, prevedendo, dal tono acceso del litigio, che la discussione potesse degenerare, hanno calmato la lite e hanno identificato i due. All’atto del controllo, l’uomo, un 36enne romano già gravato da precedenti, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato all’interno del proprio marsupio. L’arma è stata immediatamente sequestrata mentre il l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

