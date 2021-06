Demos e Laboratorio Civico X aprono la sede ad Ostia

Ostia X Municipio – “Il nostro territorio ha bisogno di ricostruire il proprio tessuto sociale e culturale. Per anni il nostro Municipio ha vissuto un assopimento delle sue risorse migliori. Demos e Laboratorio Civico X vogliono offrire il loro contributo per rigenerare il tessuto sociale e culturale.

Il Presidente nazionale di Demos, Mario Giro, ha sottoscritto il contratto di affitto del locale che ospiterà la sede del partito, a ridosso di nuova Ostia in via Franco Mezzadra 21. Non sarà solo uno spazio dedicato agli attivisti politici. La nuova sede, grazie alla collaborazione di numerose associazioni, ospiterà uno sportello sociale di orientamento ai servizi e di sostegno alle persone in difficoltà. A titolo completamente gratuito un team composto da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, avvocati, educatori e docenti, metterà a disposizione la propria professionalità per ascoltare, sostenere, orientare quanti vorranno accedere al servizio, in un’ottica di prevenzione primaria e sostegno reale.

Crediamo così di poter contribuire a sconfiggere i sentimenti di solitudine e impotenza delle fasce più fragili, ma anche di tutti i cittadini che vivono momenti difficili. È così che concepiamo la politica, accanto alle persone e per le persone. Domani il nostro territorio si arricchirà di nuovi strumenti che riteniamo essere utili al riscatto sociale del Municipio X”. – Comunicato di Laboratorio Civico X Democrazia Solidale.

