Domenica 20 giugno la 26esima maratonina “Città di Montalto”

Montalto – Domenica 20 giugno si terrà la 26esima edizione della Maratonina “Città di Montalto”, organizzata come sempre dalla Uisp e dalla Polisportiva Montalto con il patrocinio del comune. L’evento sportivo vedrà la partecipazione di numerosi atleti di livello nazionale che prenderanno posizione alle 8:30 al nastro di partenza in via Adriatica. Un percorso di 9,6 chilometri lungo le bellezze del litorale.

“La 26ma edizione – spiega l’assessore allo sport Giovanni Corona – sarà una special edition per la ripartenza, in sostituzione di quella invernale saltata a causa del Covid-19. Polisportiva Montalto e Uisp sono due eccellenze sportive di tutto il territorio e siamo orgogliosi di questa collaborazione che dura da anni e che porta sempre numerosi eventi di promozione socio turistica per il nostro paese”.

