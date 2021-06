Ostia, maltratta ed aggredisce la madre mentre è ai domiciliari: arrestato 44enne

Ostia – Aggredisce la madre mentre è ai domiciliari. E’ successo ad Ostia dove, I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 44enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro la persona.

L’uomo, già noto per i suoi atteggiamenti violenti, all’inizio del mese si era reso responsabile dell’aggressione della propria madre convivente, venendo tuttavia prontamente bloccato dai carabinieri. I militari, resisi conto che la convivenza dei due poteva risultare “esplosiva”, hanno relazionato l’accaduto al Magistrato competente che, condividendo i timori degli uomini dell’Arma, ha disposto l’immediata carcerazione del malfattore. L’uomo è stato, quindi, prelevato dalla sua abitazione e tradotto presso la casa circondariale di Velletri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

