Paura a Santa Marinella, incendio in un’abitazione: camera da letto in fiamme

Santa Marinella – E’ stata una giornata d’intenso lavoro, quella di ieri 18 giugno, per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia.

Dopo il tragico incidente di stamani, nel quale ha perso la vita il conducente di un autotreno (leggi qui), gli interventi sono proseguiti.

Due quelli più rilevanti: uno alle 18 in via dei Gladioli a Santa Marinella dove ha preso fuoco un ciclomotore posto all’interno di un giardino annesso ad un’abitazione; l’altro alle 18 e 40, sempre a Santa Marinella via Volta, un incendio di abitazione.

Nel primo caso i VVF hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi alla casa adiacente il giardino.

Nel secondo caso le fiamme localizzazione nella camera da letto, probabilmente originate da cause elettriche, sono state tempestivamente domate, pertanto è stato impedito alle stesse di propagarsi al resto dell’abitazione e dell’edificio.

