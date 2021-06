Fiumicino – “Non sapevo che Fiumicino avesse un camping. Oggi, 19 giugno 2021, nella zona di Pesce Luna, mi sono imbattuto nella mia consueta passeggiata mattutina in un vero e proprio campeggio, con tanto di camper, tendalini aperti, tavolini all’aperto”. Questa la segnalazione che un residente di Fiumicino ha riportato in una lettera indirizzata alla redazione de ilfaroonline.it.

“Il tutto proprio sulla spiaggia, – racconta il residente- o meglio, nelle immediate adiacenze. Ma è cambiato qualcosa? Non mi risulta che le zona di Fiumicino città avesse a disposizione delle aree camping. Se tutto è in regola, è una bella novità, se non lo è, forse varrebbe la pena di controllare meglio il territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino