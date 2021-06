Vaticano: diventa venerabile Robert Schuman, tra i padri fondatori dell’Unione Europea

Città del Vaticano – Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei santi a promulgare il decreto che riconosce le “virtù eroiche del Servo di Dio Robert Schuman”, considerato tra i padi fondatori dell’Unione europea. Si tratta di un passo verso la causa di beatificazione e canonizzazione dell’avocato cristiano. Non solo. Il Pontefice, ricevendo il cardinal Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti anche il miracolo, attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Filippo Jeningen (Sacerdote professo della Compagnia di Gesù; nato il 5 gennaio 1642 a Eichstätt e morto a Ellwangen l’8 febbraio 1704), il martirio delle Serve di Dio Paschalina Jahn (al secolo: Maria Maddalena) e 9 Compagne (Religiose professe della Congregazione delle Suore di Santa Elisabetta; uccise, in odio alla Fede, in Polonia, nel 1945).

E ancora: le virtù eroiche del Servo di Dio Severino Fabriani (Sacerdote diocesano, Fondatore della Congregazione delle “Figlie della Provvidenza per le Sordomute”; nato il 7 gennaio 1792 a Spilamberto e morto a Modena il 27 agosto 1849), le virtù eroiche della Serva di Dio Angela Rosa Godecka, (Fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore del Cuore Immacolato di Maria; nata il 13 settembre 1861 a Korczew nad Wołgą e morta a Częstochowa il 13 ottobre 1937), le virtù eroiche della Serva di Dio Orsola Donati (Religiosa professa della Congregazione delle Suore Minime dell’Addolorata; nata il 22 ottobre 1849 ad Anzola dell’Emilia e morta a Budrie di San Giovanni in Persiceto l’8 aprile 1935), e le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Stella di Gesù (al secolo: Maria Aurelia Iglesias Fidalgo, Suora professa della Congregazione delle Religiose di Maria Immacolata; nata il 12 aprile 1899 a Colunga e morta a Granada il 24 novembre 1982.

