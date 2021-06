Zeman torna a Foggia, allenatore per la quarta volta: “Certi amori non finiscono mai”

Foggia – Per la quarta volta Zdenek Zeman è pronto a tornare ad allenare il Foggia, che nella prossima stagione giocherà il campionato di Serie C. Lo annuncia il club rossonero che, sui social, gli dà il benvenuto postando una foto del boemo e questo commento “Ci vediamo a Foggia” accompagnato dall’hashtag #CertiAmoriNonFinisconoMai.

Zeman, 74 anni, ha allenato a più riprese la squadra pugliese, anche nella stagione 2010-2011, in C, dopo essere stato su panchine di Serie A, come quelle delle due squadre della capitale e del Napoli. È fermo dal 2017-’18, quando ha guidato il Pescara.