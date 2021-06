Ardea: in calo i positivi al Covid

Ardea – “Anche questa settimana si registra una riduzione del numero di cittadini positivi, a fronte di un lieve aumento del numero dei decessi che passano a 51″ così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

“La campagna vaccinale, le norme anti-Covid e le temperature più alte ci stanno aiutando a ridurre la diffusione del virus, che ad oggi vede 35 cittadini positivi, di cui 22 in isolamento domiciliare.

Ci tengo a ringraziare come sempre l’Asl per l’impeccabile supporto, così come la Protezione Civile e la Croce Rossa: al contempo, invito i cittadini giunganesi a non rilassarsi mantenendo alta la guardia contro la diffusione del virus”.

