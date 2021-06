Ardea, l’Amministrazione protesta contro la riapertura della discarica di Albano

Ardea – Si è svolta ieri mattina la protesta contro la proposta di riapertura della discarica di Albano, davanti ai cancelli della struttura.

Il Sindaco di Ardea, Mario Savarese, insieme al Presidente della Commissione Rifiuti, Marco Cacciatore, e ai Sindaci di Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano e Lanuvio, sostenuti dalle presenza di numerosi comitati e associazioni territoriali e tanti cittadini si sono riuniti davanti i cancelli d’ingresso della discarica di Roncigliano per dire no, in modo chiaro e netto, al riavvio della discarica di Albano e sì alla revoca delle autorizzazioni che garantiscono il riavvio del sito.

L’Amministrazione segue l’evolversi della vicenda da vicino, opponendosi fortemente all’apertura della discarica di Albano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea