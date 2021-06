Estate 2021 a Latina, al via le attività di animazione nel parco Vasco de Gama

Latina – Prenderà il via martedì 22 giugno il programma “Upper Seeds Estate 2021” organizzato presso il parco Vasco de Gama, a Latina Lido, dalla Cooperativa Sociale Labirinto in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio nell’ambito del progetto europeo Upper del Comune di Latina.

Si tratta di una serie di attività di animazione gratuite, per adulti e bambini dai 3 anni in su, proposte in linea con gli obiettivi del progetto Upper: migliorare il benessere psico-fisico, le relazioni sociali, l’apprendimento ed il divertimento attraverso il contatto con la natura urbana.

Nel programma, che terminerà il 18 settembre, sono stati inseriti:

• percorsi di animazione “Natura e Animali”, con passeggiate ecologiche “eco-walks”, attività di educazione e contatto con cani da pet therapy, sport e gioco per i cani e i loro padroni (agility, mantrailing tricks), consulenza sulla scelta del cane, dimostrazioni e lezioni di comunicazione e cura del cane;

• percorsi di “Yoga-Pilates” che comprendono animazione sportiva per ragazzi e adulti (minimo 14 anni) attraverso una fusione tre le discipline dello yoga e del pilates di livello base;

• appuntamenti di animazione teatrale come letture drammatizzate, giochi e spettacoli per bambini dai 3 ai 10 anni.

Di seguito il programma della giornata di inaugurazione di martedì 22 giugno:

• 8.30 – 9.30: Yoga-Pilates nel parco (dai 14 anni);

• 9.30 – 10.30: Yoga-Pilates nel parco (dai 14 anni);

• 17.30: Cerimonia di inaugurazione e presentazione al pubblico delle attività Upper Seeds;

• 18.00 – 19.00: Dimostrazioni di “Teatro, natura e animali per bambini” (3-10 anni);

• 19.00 – 20.00: Eco walking sulla spiaggia con partenza dal Parco Vasco De Gama (dagli 11 anni).

Le attività sono gratuite e a numero chiuso. La prenotazione può essere effettuata online (clicca qui) per ogni partecipante, accompagnatori esclusi, e i minorenni devono essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’attività.

