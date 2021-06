Giornata Mondiale del Rifugiato: le iniziative a Latina

Latina – Il Comune di Latina, attraverso il progetto SAI – Sistema Accoglienza Integrazione, aderisce alla Giornata Mondiale del Rifugiato che si celebra il 20 giugno 2021 con una serie di iniziative di inclusione, partecipazione e valorizzazione dei beni comuni in programma per la prossima settimana.

Pochi giorni fa si è aperto il cantiere per la riqualificazione dello spazio pubblico della Casa di Quartiere ex Tipografia in Viale XVIII Dicembre. L’iniziativa prevede la decorazione del cancello di ingresso attraverso un’opera di street art denominata “Figli della stessa umanità” realizzata da Violetta Carpino. Verrà inoltre riqualificato il verde circostante la Casa di Quartiere a cura di Azienda Verde Tiberi, ditta coinvolta nel progetto di accoglienza nello svolgimento dei tirocini formativi.

L’opera di Violetta Carpino ha come tematica di fondo l’integrazione e l’accoglienza. La scelta del cancello vuole infatti simboleggiare il senso di apertura all’altro nella costruzione di relazioni interpersonali basate sull’accoglienza e la fiducia.

L’inaugurazione dello spazio riqualificato avverrà venerdì 25 giugno dalle ore 17:30 alle 20:00, evento al quale sarà presente anche il Sindaco Damiano Coletta. Seguirà lo spettacolo musicale a cura di “Musicantiere – Gruppo cooperazione artistica” e Associazione Ikona.

Sempre nell’ambito delle iniziative organizzate per la Giornata Mondiale del Rifugiato, lunedì 28 giugno, dalle 17:30 alle 19:00, presso One-Stop-Shop “Wangari Maathai” del Progetto LGNet Emergency Assistance, in Via Don Morosini, verranno presentati gli abiti realizzati dalle beneficiarie del progetto SAI del Comune che hanno partecipato al corso di formazione della Maiani Accademia Moda svolto all’interno dell’Atelier Acanthus di Latina. Anche in quel caso la serata vedrà l’esibizione del gruppo musicale “Musicantiere – Gruppo di cooperazione artistica”. Tutti gli eventi saranno realizzati nel rispetto della normativa anti-Covid.

