Il Consiglio comunale di Fondi torna a riunirsi in presenza: prossima seduta il 24 giugno

Fondi – Torna a riunirsi in presenza il Consiglio comunale di Fondi. Il presidente Giulio Mastrobattista ha convocato questa mattina una nuova seduta della Pubblica Assise che si terrà giovedì 24 giugno alle ore 18:30 (in seconda convocazione venerdì 25 giugno alle ore 19:30) presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi”. Otto, in totale, i punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbali della seduta precedente

2) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio. art. 194 comma 1 lett, e) del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. – Cooperativa Sociale G. e L. – Soc. Coop in liquidazione

3) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett, e) del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. – Sentenza della Corte d’Appello di Roma n.5728/2020;

4) Esame ed approvazione modifica Programma Triennale delle Opere Pubbliche – elenco per il triennio 2021/2023 ed elenco per l’annualità 2021.

5) Variazione al bilancio di previsione finanziario esercizio 2021/2023, art. 175, commi 1 e 2 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e i.;

6) Sistemazione stradale – Ponte Selce – Intervento di ampliamento e miglioramento dell’accessibilità per disabili e adeguamento impianti plesso scolastico Salto Covino: autorizzazione svincolo somme;

7) Discussione a approvazione mozione “17 maggio giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Una panchina arcobaleno anche a Fondi per sensibilizzare”

8) Interpellanze e interrogazioni

I lavori si svolgeranno senza pubblico ma saranno integralmente ripresi e trasmessi in diretta sia social (sulle pagine Facebook Comune di Fondi e Radio Antenna Musica 92,200) che radiofonica (frequenze 92,200 MHz).

