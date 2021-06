Il Papa bacchetta i fedeli: “Per essere veri discepoli non basta credere che Dio c’è”

Città del Vaticano – “Per essere discepoli di Gesù, non basta credere che Dio c’è, che esiste, ma bisogna mettersi in gioco con Lui, bisogna anche alzare la voce con Lui, gridare a Lui”. A dirlo è Papa Francesco, durante la preghiera domenicale dell’Angelus.

Affacciandosi su una piazza San Pietro, gremita dai diverse centinaia di fedeli – che hanno sfidato le alte temperature e il cielo plumbeo della Capitale – il Pontefice, partendo dal racconto del Vangelo di questa domenica, ovvero la tempesta sedata (cfr. Mc 4,35-41), ricorda le urla di paura che i discepoli rivolge a Gesù, che dorme: “Maestro, non t’importa che siamo perduti?” (v. 38).

“Tante volte anche noi – sottolinea Francesco -, assaliti dalle prove della vita, abbiamo gridato al Signore: ‘Perché resti in silenzio e non fai nulla per me?’. Soprattutto quando ci sembra di affondare, perché l’amore o il progetto nel quale avevamo riposto grandi speranze svanisce; o quando siamo in balìa delle onde insistenti dell’ansia. In queste situazioni anche noi ci sentiamo soffocare dalla paura e, come i discepoli, rischiamo di perdere di vista la cosa più importante. Sulla barca, infatti, anche se dorme, Gesù c’è, e condivide con i suoi tutto quello che sta succedendo”.

Il suo sonno, se da una parte ci stupisce, dall’altra ci mette alla prova. Il Signore, infatti, attende che siamo noi a coinvolgerlo, a invocarlo, a metterlo al centro di quello che viviamo. Il suo sonno provoca noi a svegliarci.

Da qui il monito ai fedeli: “Per essere discepoli di Gesù, non basta credere che Dio c’è, che esiste, ma bisogna mettersi in gioco con Lui, bisogna anche alzare la voce con Lui, gridare a Lui”. E a braccio aggiunge: “La preghiera tante volte è un grido. Stavo vedendo oggi in tv tanti che arrivano sui barconi e nel momento di annegare gridano ‘Salvaci’. Anche nella nostra vita succede così: la preghiera diventa grido”.

L’inizio “della nostra fede”, prosegue, è “riconoscere che da soli non siamo in grado di stare a galla, che abbiamo bisogno di Gesù come i marinai delle stelle per trovare la rotta. La fede comincia dal credere che non bastiamo a noi stessi, dal sentirci bisognosi di Dio. Quando vinciamo la tentazione di rinchiuderci in noi stessi, quando superiamo la falsa religiosità che non vuole scomodare Dio, quando gridiamo a Lui, Egli può operare in noi meraviglie. È la forza mite e straordinaria della preghiera, che opera miracoli”.

“Gesù, pregato dai discepoli, calma il vento e le onde. E pone loro una domanda, che riguarda anche noi: ‘Perché avete paura? Non avete ancora fede?'”. “I discepoli si erano fatti catturare dalla paura, perché erano rimasti a fissare le onde piuttosto che guardare a Gesù. Anche per noi è così: quante volte restiamo a fissare i problemi anziché andare dal Signore e gettare in Lui i nostri affanni! Quante volte lasciamo il Signore in un angolo, in fondo alla barca della vita, per svegliarlo solo nel momento del bisogno! Chiediamo oggi la grazia di una fede che non si stanca di cercare il Signore, di bussare alla porta del suo Cuore”, conclude.

