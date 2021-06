Incendio di sterpaglie a Civitavecchia, paura per una Rsa

Civitavecchia – Paura questo pomeriggio per una Rsa di Civitavecchia minacciata dalle fiamme. Alle ore 16:50 circa di oggi, domenica 20 giugno 2021, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti con due automezzi, in località Marangone per incendio di sterpaglie.

Un ettaro circa di sterpi in fiamme: l’incendio è stato prontamente tenuto a bada e spento dagli uomini dei Vigili del fuoco che intervenuti sul posto hanno impedito alle fiamme di raggiungere la Rsa Bello sguardo e la linea ferroviaria. Nessun ferito.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia