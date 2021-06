Italia-Galles, i precedenti illustri: una tripletta di Inzaghi sulla via di Euro 2004

Roma – Euro 2020, è il giorno di Italia-Galles. Ultima partita del Girone con un unico obiettivo: essere testa di serie. Il match in programma allo Stadio Olimpico di Roma si preannuncia avvincente, anche perché gli Azzurri non hanno mai affrontato – in competizioni ufficiali – lo stato inglese.

Il Galles ha partecipato all’unico mondiale in cui l’Italia non c’era (1958) e non si è mai più qualificato. All’Europeo ha partecipato una sola volta, nel 2016, finendo il torneo continentale in semifinale ma senza incontrare l’Italia.

Sono 6 in tutto i precedenti, tutti match ufficiali: 4 per le qualificazioni all’Europeo e due per i Mondiali. Cinque vittorie italiane e una sola del Galles, nel 2002. L’ultimo precedente è del 2003, per le qualificazioni a Euro 2004. Finì con il risultato di 4-0 con tripletta di Inzaghi a San Siro.

(Il Faro online)