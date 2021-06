L’Hockey da spiaggia sbarca a Nettuno: tutti gli eventi in programma il 26 e 27 giugno

Nettuno – L’Hockey da spiaggia sbarca a Nettuno. Tre eventi in due giorni in programma il 26 e 27 giugno al Lido Bellavista di Nettuno con questo nuovo sport “figlio” dell’Hockey su prato, disciplina olimpica dal 1908. Si partirà sabato 26 giugno con un torneo dedicato a bambini e ragazzi.

Si proseguirà domenica 27 giugno, a partire dalle ore 9, con la 1^ edizione della Coppa Lazio con protagoniste Butterfly HCC, Lazio Hockey, HC Roma e Tevere Eur. Dalle ore 15 al via la 1^ edizione della World Cup Hockey Beach a cui parteciperanno le nazionali di Italia, Uganda, Argentina e Pakistan.

Sono intervenuti all’evento di presentazione questa mattina presso la veranda del “Cucina in Bellavista” il Vicesindaco del Comune di Nettuno con delega allo Sport Alessandro Mauro, il presidente della Federazione Italiana Hockey Sergio Mignardi, il Responsabile tecnico sportivo della FHI Roberto Dagai, l’organizzatore ed ex nazionale di Hockey Giampiero Carrus.

“Ringrazio la Federazione e gli organizzatori per aver scelto Nettuno per questa manifestazione – dichiara il Vicesindaco Alessandro Mauro – Abbiamo dato la disponibilità e patrocinato l’evento, ma dobbiamo fare di più per quello che riguarda il settore sportivo e il settore turistico, fortemente penalizzati dalla pandemia. Con cautela e con intelligenza dobbiamo ripartire e dobbiamo farlo ripartendo da ragazzi, bambini e attività economiche attraverso iniziative di rilancio come questa. Vedo con piacere che gli stabilimenti balneari a Nettuno stanno crescendo sia come strutture che come iniziative turistiche e sportive che organizzano ed ospitano come avvenuto in questa occasione grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Hockey. In particolare ringrazio il Lido Bellavista che ci ha ospitato oggi e che farà da location a questi eventi”.

“Il Beach Hockey nasce dall’Hockey su prato che ha un carattere fortemente educativo – dichiara il Presidente della Federazione Italiana Hockey Sergio Mignardi – Per far conoscere e far diffondere questo sport in italia abbiamo puntato su iniziative di questo tipo. Stiamo sviluppando questo gioco nei centri giovanili, nelle scuole e negli oratori. Puntiamo sul valore sociale dello sport più che sull’asse agonistico e mi complimento con la Città di Nettuno per la disponibilità ad accogliere ad iniziative di questo tipo”.