L’Italia dei campioni: l’incontro tra Chiellini e la squadra maschile di sciabola

Roma – Il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti del Coni è un luogo molto frequentato in questi giorni. Europei di calcio, con l’Italia ospite dello Stadio Olimpico e padrona di casa, insieme agli atleti dell’Italia Team in partenza per le Olimpiadi di Tokyo.

Non possono che accadere incontri speciali allora. E uno di essi, alla vigilia della partita della Nazionale di Mancini con il Galles, che si svolgerà nella serata di oggi alle ore 18, è accaduto ieri. Il capitano dell’Italia del calcio Giorgio Chiellini ha incontrato il dream team dell’Italsciabola maschile. Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli e il capitano Aldo Montano. Si sono incontrati i simboli di uno sport azzurro che vince e conquista trionfi internazionali.

Chi lo fa attraverso un pallone e sopra un campo verde, chi lo fa invece imbracciando una sfida in pedana, sciabola in mano. La direzione per tutti non cambia. C’è sempre la vittoria all’orizzonte, come non cambiano i successi. Il tifo reciproco non viene a mancare. Gli sciabolatori insieme che tifano per la Nazionale in questi giorni di Europei di calcio, mentre preparano il sogno a Cinque Cerchi e poi la Nazionale di calcio poi, tra un mese, con l’augurio di farlo con la Coppa Europa in bacheca, che tiferà per gli atleti olimpici a Tokyo.

E allora l’incontro avvenuto tra i campioni dell’Italia che vince, in posa poi insieme, in una foto postata dai social dalla Federazione Italiana Scherma, potrebbe essere propizio per entrambe le discipline, calcio e scherma.

(foto@AugustoBizzi)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport