Maltrattava moglie e figlia, nei guai un 74enne di Formia

Formia – Nel corso della giornata di ieri, i carabinieri del Comando stazione di Formia, hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’avvicinamento al coniuge, emesso dal Gip del Tribunale di Cassino per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti di un 75 enne del luogo, per aver posto in essere, dallo scorso mese di mese di maggio, continui maltrattamenti e minacce nei confronti della consorte 74 enne e della figlia 50 enne.

