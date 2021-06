Roma, servivano alcol a minorenni e fuori orario: pioggia di multe a Trastevere

Roma – Primo fine settimana in zona bianca quello appena trascorso nella Capitale, e i carabinieri di Roma hanno ulteriormente intensificato i già presenti servizi di controllo del territorio nei luoghi della movida.

A Trastevere, i militari, con la collaborazione dei colleghi del Nas, del Nil e della Tutela Forestale, hanno eseguito una serie di accertamenti che hanno portato a cinque sanzioni amministrative nei confronti di alcuni esercizi commerciali.

In particolare, in un ristorante di piazza della Scala, i carabinieri hanno accertato la presenza di un lavoratore “in nero” che è costata al gestore una sanzione dell’importo di 1.800 euro.

Super controllati anche i minimarket della zona: in tre casi i carabinieri hanno accertato la vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, sanzionando i gestori per complessivi 1.200 euro. In un’enoteca di Vicolo del Cinque, i militari hanno “pizzicato” il personale a servire bevande alcoliche ad un minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Inevitabile la sanzione di 250 euro.

In totale, nel corso dei vari servizi di controllo svolti nello storico rione, i carabinieri hanno identificato 220 persone e 20 veicoli.

