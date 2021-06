Tennis, Berrettini da record: è il primo italiano a vincere il Cinch Championships

Londra – E’ lui il primo Re d’Inghilterra col sangue italiano nelle vene. E’ lui il primo italiano a vincere il Cinch Championships a Londra.

Matteo Berrettini ha scritto una nuova pagina di tennis, ha tessuto una carriera, ancora lunghissima davanti, con talento e impegno sui campi di tutto il mondo e di qualsiasi colore siano. Quello che lo ha visto oggi trionfare con Cameron Norrie con il risultato di tre set a uno (6-4, 6-7, (5-7), 6-3), mancino britannico e padrone di casa numero 41 in Atp, è di colore verde. L’erba di Londra lo vede fare il record storico per tutto il tennis azzurro.

L’albo d’oro del Queen’s Club lo vede entrare di diritto nei nomi vincenti la competizione. Reduce dai quarti di finale al Roland Garros, il 25enne romano numero 9 in ranking e prossimo partecipante alle Olimpiadi, ha conquistato il suo primo torneo ‘500’ con oltre un milione di euro incassati. E’ il quinto titolo per Matteo in palmares. Ed è arrivato liscio senza perdere neanche un set nell’evento del ‘Cinch’.

(foto@Facebook Italia Team)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport