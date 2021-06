Coppia di pusher allontanata da Fiumicino: il Questore emette foglio di via

Fiumicino – Proseguono incessanti i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti anche sul litorale.

Grazie alla perfetta sinergia fra gli agenti del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma e quelli della Divisione Anticrimine diretta da Angela Altamura, il Questore di Roma ha emesso un foglio di via obbligatorio ed un divieto di ritorno nel comune di Fiumicino a carico di un 51enne romano ed una 41enne anche lei romana, rispettivamente di anni due per il primo ed uno per la seconda.

Il provvedimento è scaturito dalla denuncia dei due per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti del commissariato Fiumicino nel corso di un controllo della vettura a bordo della quale i due viaggiavano e si inquadra in una più ampia strategia volta a colpire i soggetti anche con adeguate misure di prevenzione, finalizzate a sciogliere il vincolo tra lo spacciatore e l’abituale luogo di spaccio.

Le forze dell’ordine prestano grande attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Fiumicino, perchè nonostante se ne parli poco, purtroppo rappresenta una realtà nella città. Un fatto che interessa soprattutto i più giovani e troppo spesso coinvolge anche le scuole superiori.

Dati di fatto per i quali Polizia e Carabinieri mantengono alta l’attenzione al fine di svolgere non solo attività di contrasto ma anche di prevenzione così da circoscrivere la diffusione del fenomeno che crea grande allarme sociale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

