Euro 2020, agli ottavi sarà Italia-Austria

Londra – Sarà l’Austria a sfidare l’Italia negli ottavi di finale dei campionati Europei, match in programma sabato sera alle 21 allo stadio di Wembley a Londra. All’Arena Nazionale di Bucarest i biancorossi superano 1-0 l’Ucraina in un incontro della terza giornata del gruppo C chiudendo al secondo posto il girone. A decidere la partita il gol di Baumgartner al 21′.

Nella classifica del gruppo l’Olanda chiude a punteggio pieno con 9 punti, segue l’Austria con 6, poi l’Ucraina, che spera di essere ripescata tra le migliori terze, a quota 3. Fanalino di cosa la Macedonia a zero punti. (Fonte: Adnkronos)