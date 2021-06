L’incontro col Papa e la visita ai Musei Vaticani: un lunedì insolito per i detenuti di Rebibbia

Città del Vaticano – E’ stato un lunedì insolito per un gruppo di circa 20 detenuti della Terza Casa Circondariale di Rebibbia: questa mattina, infatti, hanno incontrato a Casa Santa Marta, poco dopo le 8:45, Papa Francesco, accompagnati dalla direttrice, dal cappellano e da alcuni funzionari. Dopo l’incontro col Pontefice, il gruppo si è recato in visita ai Musei Vaticani. Lo fa sapere, in una nota, la Sala Stampa della Santa Sede.

