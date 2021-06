Primarie centrosinistra, Caliendo: “Sarò al fianco di chi si impegnerà a rilanciare Ostia”

Ostia – “Ha vinto Mario Falconi, ha vinto il mio partito, ha vinto Roberto Gualtieri (leggi qui) hanno vinto le Primarie. Complimenti. Sono soddisfatto del mio risultato, un obiettivo importante per me. Così, in una nota stampa, Antonio Caliendo, candidato alle primarie del centrosinistra per la corsa al Municipio X.

“Rimettermi in gioco ed ottenere in sole due settimane di campagna 1000 voti, ed il 35 % del consenso – spiega Caliendo -. Un dato che rappresenta il punto di partenza di un nuovo percorso che è appena partito. Due settimane sono volate, queste primarie sono state un’occasione importante per riportare temi politici al centro, e riaccendere il fermento per rilancio di Ostia e la sua progettualità inespressa, il suo riscatto.

Penso alla mia città, ora è il suo momento. Starò al fianco nei prossimi mesi a chi si impegnerà come me a progettare una città turistica e moderna, ad aiutare Ostia ad uscire da questo brutto periodo”.

“La nostra generazione – conclude Caliendo – non può attendere altro tempo e ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino, gli elettori del Pd, gli imprenditori che investono nel futuro e che credono nella trasformazione del Litorale. Io sono con chi crede nel cambiamento. Grazie a tutti”.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio